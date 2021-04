L'ex-président du Refuge accusé de viol par un ancien jeune hébergé

Nicolas Noguier, fondateur et ancien président du Refuge, est accusé de viol par un jeune homme qui a été hébergé alors qu’il avait 16 ans. Têtu a recueilli en exclusivité le témoignage de Pierre*. Ce dernier a déposé une plainte le 16 mars dernier auprès du procureur de république de Montpellier contre l’ancien président de l’association et son compagnon, l’ex-directeur général du Refuge, Frédéric Gal.

Nicolas Noguier et Frédéric Gal avaient dû démissionner en février 2021, suite à une série d’enquêtes (sur Mediapart et Libération) accablantes sur la direction de l’association. Sa gestion, ses méthodes de management, les relations avec les bénévoles, le comportement de ses dirigeants vis-à-vis des jeunes hébergé.e.s, sa trésorerie très confortable (un excédent de plus de 800 000 euros et une trésorerie de près de deux millions d’euros en 2019), tout était passé au crible.

Lire aussi : Mediapart publie une enquête accablante sur Le Refuge

C’est d’ailleurs l’enquête de Mediapart qui a déclenché chez Pierre le besoin de faire entendre son témoignage et de porter plainte. Il explique à Nicolas Scheffer de Têtu : « Au début, je ne voulais pas participer, c’était trop difficile. Mais finalement, il faut le faire pour que les victimes soient entendues. Je ne voudrais pas que leurs témoignages soient un coup d’épée dans l’eau »,. « Ce qui me soulagerait, c’est que Nicolas reconnaisse qu’il m’a détruit. Je ne veux surtout pas d’argent et je ne souhaite pas qu’il aille en prison », ajoute Pierre.

Les faits se seraient déroulés en 2013, alors que Pierre est mineur et qu’il est hébergé par Le Refuge à Montpellier. Trois ou quatre mois après le viol, il est « jeté dehors ». Il confie à Têtu : « Me mettre dehors, c’était pour le couple (Nicolas Noguier de Frédéric Gal, ndr) une façon de se protéger », analyse-t-il. « Ils me mettaient dehors pour ne pas que je parle. Et si je le faisais, ils auraient pu décrédibiliser mon témoignage… »

La démarche de Pierre s’est faite dans le cadre d’une plainte collective, déposée par l’’Association de Défense des Ancien.ne.s du Refuge. D’après Têtu, qui l’a consultée, – l’ADAR dénonce des faits de « harcèlement moral », de « travail dissimulé », de « harcèlement sexuel », de « délaissement », de « corruption de mineur », « d’abus de faiblesse » et de « non assistance à personne en danger ». Mais aussi d’« agression sexuelle » et de « viol ».

Suite aux enquêtes de Mediapart et de Liberation, le Conseil d’administration avait commandé une enquête au cabinet Boston Consutling Group. Dans son rapport, celui-ci révélait qu’on leur a fait part d’un « certain nombre de faits graves » et qu’un signalement a été effectué au Procureur de la République de Montpellier. Le BCG avait relevé une situation « alarmante », qui « ne correspond pas à une situation normale dans une structure associative ».

Ni Nicolas Noguier, ni Fréderic Gall n’ont réagi aux accusations très précises de Pierre, ce jeune hébergé qui avait placé en eux toute sa confiance.

*le prénom a été modifié