« La Rumeur », la nouvelle chanson de Sheila qui fête ses 60 ans de carrière

L’icône de toute une génération fête ses 60 ans de carrière, pour l’occasion Sheila sort Venue d’ailleurs, son nouvel album rempli d’histoire et d’émotion.

Décrit comme son album le plus personnel, Sheila chante entre nostalgie, douceur, joie de vivre et textes poignants.

« Ça fait quatre ans que je bosse dessus, quatre ans que je tourne, je vire, je me bats et j’y suis arrivé. Ce qui me fait plaisir, c’est que j’ai été au bout de mon idée. Ce n’est pas juste un album pour faire des chansons, c’est au-delà. Tous les thèmes que j’évoque, je les ai voulus et choisis. » a déclaré Sheila sur Europe 1.

La rumeur

À 75 ans, l’artiste revient avec beaucoup d’émotion sur les nombreux bruits de couloirs qui se sont accroché à elle durant toute sa carrière. Sur une balade au piano Sheila, alias Annie (son prénom) raconte à quel point la rumeur qu’elle serait une personne trans a failli la détruire de l’intérieur. « On ne sort pas intacte d’une rumeur », expliquait-elle sur France 2 le 28 mars dernier.

Dans son nouveau clip, Sheila chante seule sur la scène de la salle Pleyel, accompagnée d’une simple lumière blanche. Elle est face à une salle vide plongée dans la pénombre et exprime ses belles et fortes paroles.

