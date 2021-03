« Loki », la nouvelle série de Marvel mettra-t-elle en avant la pansexualité du super-héros ?

La grande mode des super-héros ne cesse de se développer. La nouvelle série de Marvel sera disponible sur la plateforme de streaming Disney+ le 11 juin. La série Loki sera centrée sur le dieu de la ruse et de la magie et demi-frère de Thor. Et c’est l’acteur Tom Hiddleston qui interprète le rôle de Loki.

Pour faire patienter les fans de Marvel, Disney+ a dévoilé une première affiche de la série. On y voit un Loki souriant avec un regard plein de malice avec une tenue de prisonnier, mains liées et portant un collier électronique.

Dans les bandes dessinées de Marvel, Loki est présenté comme pansexuel et genderfluid. Nous espérons que l’adaptation à l’écran de l’histoire de ce super-héros ne mette pas cette identité de côté. À l’heure actuelle, Marvel et Disney n’ont pas encore confirmé si la pansexualité et la fluidité du personnage seront mises en avant dans la série.

On reste à l’écoute. En attendant, voici la bande annonce de la série :