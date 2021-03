Lorenzo Seghezzi est un jeune créateur de mode et illustrateur de 24 ans passionné d’art moderne et contemporain depuis son plus jeune âge. Il a un diplôme en scénographie du lycée artistique Statale de Brera et a suivi des cours de design de mode à la Nouvelle Académie des Beaux-arts de Milan.

Pour sa première collection intitulée « Queer Revolution » qui a vu le jour en 2020, le jeune prodige de la mode s’est inspiré de la révolution queer italienne entre la fin des années 70 et le début des années 80. Il a mixé le tout avec les influences des manifestations artistiques de mouvements punk comme le Cassero et le Gender Bender Festival.

Aujourd’hui, il s’impose comme un créateur LGBT+ émergent avec sa nouvelle collection « Queer Asmarina ». Pour ses nouvelles créations, Lorenzo Seghezzi s’est recentré sur la façon dont la réalité de la « masculinité toxique » pose problème au sein de la communauté LGBT+ et il remet en question les concepts hégémoniques traditionnels du genre et du machisme comme symbole de pouvoir.

« Mes vêtements sont conçus pour tous ceux qui partagent les mêmes valeurs morales que moi et pour tous ceux qui veulent rompre avec l’esthétique hégémonique à laquelle nous sommes habitués. Ma cible est toute personne qui souhaite soutenir la cause et la communauté LGBT+, quel que soit son sexe ou son physique », a déclaré le créateur au média LGBT+ Gay.it.

Regardez :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lorenzo Seghezzi (@lorenzoseghezzi_)

