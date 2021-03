Le DJ Vjuan Allure, icône de la scène ballroom, est décédé

Mardi 16 mars, l’annonce de la mort de Vjuan Allure a éclaté sur les réseaux sociaux. Basé à Washington, le DJ était une icône de la scène ballroom, et est connu pour avoir révolutionné le son si particulier de cette scène. Les informations sur les causes de sa mort sont encore inconnues.

En 2000, il a remixé The Ha Dance de Masters at Work, qui est alors devenue connue sous le nom de The Allure Ha. Ce morceau a entraîné la création d’un nouveau genre musical et est devenu le son emblématique du vogue fem de la scène ballroom.

Né à Porto Rico, Vjuan Allure a commencé sa carrière de DJ à Naples, en Italie, alors qu’il était en programme d’échange. « J’allais être DJ dès le début, même si je ne le savais même pas. Je collectionnais de la musique depuis toujours auprès de ma mère (…) mais ce n’est qu’en Italie que j’ai eu des platines vinyles et que le DJ’ing a commencé », expliquait-il au magazine Tenz en 2018.

Vjuan Allure est aussi connu pour avoir co-produit l’album Butch Queen de RuPaul en 2016, avec Matt Moss et Ellis Miah. Il a produit cinq des titres, notamment Category Is…, dédiée au voguing. Le DJ a également collaboré avec Ashanti, Mike Q, Missy Elliott, Ultra Nate, et bien d’autres.

« Nos racines sont trempées dans le beat – quel que soit le genre, un beat nous fera tous bouger, n’importe quelle race, croyance ou couleur », ajoutait Vjuan Allure à Tenz. « La house et le disco ont gardé ce beat et ont livré des messages de toutes sortes – joie, amour, paix, espoir, même mauvaise nouvelle et tristesse. Ils nous ont remonté le moral et nous ont ouvert l’esprit et continuent de le faire. C’est certainement le sentiment dans ces chansons. »

De nombreuses personnalités de la scène ballroom ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

La DJ Vivian Host écrit : « Je suis tellement détruite à propos de Vjuan. Une légende de la musique ballroom et une personne vraiment merveilleuse. Il mérite chaque putain de fleur sur cette Terre. Rest in Eternal Power Vjuan Allure. Je n‘oublierai jamais ton esprit et ton énergie ».

Im so fucking torn up about Vjuan. A ballroom music legend & a genuinely wonderful person. He deserves every last fucking flower on this Earth. Rest in Eternal Power @vjuanallure 💔 Will never forget your spirit and your energy

Puja Patel, la rédactrice en chef de Pitchfork a partagé l’extrait d’une interview de l’artiste et a ajouté : « Vjuan Allure était une légende, largement responsable du son et de la diffusion de la ballroom contemporaine et vogue. J’envoie de l’amour à ses amis, sa famille et ses fans sur et en dehors de la piste de danse ».

Vjuan Allure was a legend, hugely responsible for the sound and spread of contemporary ballroom and vogue. Sending love to his friends, fam, and fans on and off the dance floor 💙💙💙 pic.twitter.com/O0IP8J7lw2

« Vjuan Allure est une icône véritable. Aussi l’une des personnes les plus gentilles et les plus drôles que j’aie jamais rencontrées. J’envoie de l’amour à tous ses proches car c’est difficile », a tweeté la DJ américaine Jubilee.

Vjuan Allure is a literal icon. Also one of the sweetest and funniest people i have ever met. Sending love to everyone close to him because this one is rough. 🌹

