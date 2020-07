La danse vogue ou le voguing est un style de danse urbaine né dans les années 1970 dans des clubs queer fréquentés par des gays et trans afro-américains. Cette discipline est apparue à New York dans le quartier de Harlem. Cette danse se caractérise par la « pose mannequin » comme vue dans les magazines de mode, notamment Vogue. On y rajoute des mouvements angulaires, linéaires et rigides du corps, des bras et des jambes.

Pour la caméra de Loïc Prigent, célèbre réalisateur de documentaires sur la mode, l’artiste gay Kiddy Smile livre les bases pour bien commencer dans cette discipline très technique qu’est le voguing.

Le voguing est devenu aujourd’hui un mouvement mondial qui célèbre la beauté individuelle. Il sert aussi de refuge créatif et artistique pour tous ceux qui en éprouvent le besoin.

Regardez cette bouffée de liberté, de visibilité et de créativité… et à vous de jouer maintenant !