Amazon justifie sa décision de retirer un livre sur les personnes trans

Quatre sénateurs républicains américains avaient écrit fin février au géant des ventes en ligne pour demander des explications sur le retrait du livre When Harry Became Sally : Responding to the Transgender Moment, de l’auteur conservateur Ryan T. Anderson et paru en 2018.

« Concernant ce cas, nous avons décidé de ne pas vendre de livres qui présentent l’identité LGBTQ+ comme une maladie mentale », leur a répondu jeudi 11 mars Brian Huseman, vice-président du département des politiques publiques d’Amazon, dans une lettre consultée par l’AFP.

« En tant que libraire, nous offrons à nos clients un accès à un éventail de points de vue, y compris des livres que certains clients peuvent trouver répréhensibles », poursuit-il dans sa réponse aux sénateurs Marco Rubio, Mike Lee, Mike Braun et Josh Hawley.

Il a précisé que des milliers d’écrivain·es, avec « des opinions diverses », se sont aussi publié·es à compte d’auteur sur la plateforme d’Amazon Kindle Direct Publishing. « Cela étant, nous nous réservons le droit de ne pas vendre certains contenus », a ajouté Brian Huseman.

Vendredi, l’auteur a accusé Amazon et son fondateur Jeff Bezos de faire des « fausses déclarations sur moi et mon livre » dès la sortie de son ouvrage en 2018. « Amazon, propriété de Bezos, répète désormais ces mensonges pour justifier l’annulation de mon livre », a tweeté Ryan T. Anderson.

Read this thread. Three years ago Jeff Bezos-owned Washington Post made false statements about me and my book (which they subsequently silently corrected–see the thread). Now Bezos-owned Amazon is repeating those falsehoods as justification for cancelling my book. https://t.co/nyQ97oh2qZ

— Ryan T. Anderson (@RyanTAnd) March 12, 2021