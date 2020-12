États-Unis : des groupes LGBTphobes financés par le programme caritatif d'Amazon

Selon le site d’activistes britanniques openDemocracy, « des dizaines de groupes anti-LGBTQ+ basés aux États-Unis collectent des fonds sur la plateforme de dons en ligne d’Amazon », appelée AmazonSmile.

AmazonSmile a été créé en 2013 et permet aux client.e.s d’Amazon de « faire don de 0,5 % du prix d’achat des achats admissibles à des organismes de charité » de leur choix, d’après openDemocracy.

Pour pouvoir figurer sur la plateforme, les organismes doivent être conformes à l’accord de participation AmazonSmile. Les groupes participants sont interdits de « soutenir, encourager ou promouvoir : l’intolérance, la discrimination ou les pratiques discriminatoires fondées sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, le handicap, l’orientation sexuelle ou l’âge ».

Plus de 40 groupes LGBTphobes sur AmazonSmile

Le site d’activistes a révélé que plus de 40 groupes de haine anti-LGBT+ sont présents sur AmazonSmile. Parmi eux se trouve l’American Family Association, un groupe de l’Indiana qui a qualifié l’homosexualité de « choix pauvre et dangereux » et l’a comparé au nazisme, selon openDemocracy.

L’organisation Focus on the Family figure également sur la liste. Fondé en 1977, il est l’un des groupes LGBTphobes les plus influents aux États-Unis. D’après le Southern Poverty Law Center, le fondateur, James Dobson, a déclaré : « Les communautés ne laissent pas les prostituées, les pédophiles, les voyeurs, les adultères et ceux qui préfèrent sexuellement les animaux célébrer publiquement leur mode de vie, alors pourquoi les homosexuels devraient-ils obtenir de tels privilèges ? ». Sur le site de Focus on the Family, il est écrit que « le dessein homosexuel est une bête. Il veut nos enfants ».

Dans ses conditions générales, AmazonSmile se dédouane en expliquant qu’elle « ne peut garantir la bonne réputation et/ou la conduite d’une organisation caritative ».

Seth Levi, le directeur de la stratégie du Southern Poverty Law Center, demande le retrait des groupes LGBTphobes épinglés par openDemocracy. « Nous exhortons Amazon à veiller à ce qu’aucune de ses plateformes, y compris la vente au détail, les services Web et les divertissements, ne soit utilisée pour soutenir et/ou diffuser des contenus haineux et déshumanisants, ainsi que la désinformation qui menace le tissu de notre démocratie ».

« C’est décevant de voir des organisations qui militent contre l’égalité des LGBT sur AmazonSmile », explique Robbie de Santos, directeur associé des campagnes et des communications de l’association Stonewall, à openDemocracy. « Nous avons fait part de nos préoccupations à Amazon et continuerons notre travail jusqu’à ce que chaque personne LGBTQ+ soit libre d’être elle-même dans le monde ».