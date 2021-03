L’actrice Ella Hunt fait son coming out queer

L’actrice et chanteuse britannique Ella Hunt, qui interprète Sue Gilbert dans la série queer Dickinson depuis son démarrage en 2019, s’est confiée dans les médias et s’identifie comme queer.

« J’adore le terme queer. Je ne pense pas que ce soit spécifiquement une question de sexualité, je le vois comme un état d’esprit et un sentiment de pouvoir dans les aspects bizarres et étranges de moi-même. Je pense que le sens du mot queer est très beau. C’est une attitude. C’est comme ça que je m’identifie auprès de mes amis à New York », a déclaré Hella Hunt lors d’une interview pour Square Mile.

Plus tôt cette année l’actrice avait déclaré au média LGBT+ GayTimes que son rôle LGBT+ dans la série était important pour elle et qu’elle le prenait très à cœur. Depuis que Ella Hunt a déménagé à New York à l’âge de 19 ans pour son rôle dans Dickinson, elle a enfin découvert son identité.

« C’est incroyablement significatif. C’est devenu de plus en plus significatif au fur et à mesure que j’ai commencé à travailler sur la série. Quand j’ai démarré Dickinson, j’avais 19 ans, j’ai déménagé à New York pour commencer à travailler sur cette série queer et cela m’a permis de reconnaître ma propre homosexualité et de la savourer. »

Pour elle, l’opportunité de jouer le rôle de Sue Gilbert et de participer à l’histoire d’amour qu’il y a entre son personnage et Emily Dickinson lui a permis de se révéler elle-même.