Annoncé récemment, le lancement du tournage d’Un homme heureux, avec Catherine Frot dans le rôle d’un homme trans, a suscité la polémique. Le prochain film de Tristan Séguéla dont la sortie est prévue pour le deuxième semestre 2022, ajoute au casting Fabrice Lucchini, maire conservateur d’une petite ville de Bretagne, en pleine campagne pour sa réélection.

« Le scénario est hilarant et provocateur, dans la lignée de La Cage aux folles et de Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? C’est une comédie très contemporaine qui parle de sujets très actuels et aborde l’affrontement entre conservatisme et progressisme, avec des acteurs parfaits dans leur rôle respectif », a déclaré Alexis Cassanet, directeur de la distribution internationale de Gaumont pour le média Variety.

Sur Madmoizelle, des personnes trans expliquent pourquoi ce projet de film les inquiète. Le fait que ce soit une actrice cisgenre qui interprète le rôle principal pose déjà problème. Ainsi l’actrice Pomme Ferron affirme : « Il y a davantage de représentations aujourd’hui, mais elles ne sont pas toujours positives. Les femmes trans sont souvent utilisées comme plot twist, ou pour susciter le dégoût, parfois le rire. Elles sont des psychopathes ou bien des fantasmes. » Selon elle, le propos du film est très réducteur : « On ne veut montrer des personnes trans que pour montrer des transitions, alors qu’on pourrait parler de plein d’autres choses. »