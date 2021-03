La série « Pose » de Ryan Murphy bientôt de retour pour une troisième et dernière saison

C’est sur Twitter que le scénariste Steven Canals, qui a co-créé la série Pose avec Ryan Murphy et Brad Falchuk, a annoncé la bonne nouvelle. La saison 3 sera diffusée sur les écrans américains dès le 2 mai prochain. Mais hélas, cette troisième saison est annoncée comme étant la dernière de la série Pose.

« Hey Pose family ! Nous avons pris la décision de mettre fin à la série Pose après 3 saisons parce que nous avons atteint la fin prévue de notre histoire. Cette expérience a changé notre vie. MERCI est un mot trop petit. Et pourtant, c’est ce que j’ai dans le cœur. J’espère vous voir le 2 mai lors de nos débuts. »

Hey Pose fam ! We made the decision to end @PoseOnFX after 3 seasons because we reached the intended ending of our story. This experience has been life changing. THANK YOU is too small a word. And yet, it’s what is in my heart. Hope to see you in May 2nd when we debut. #PoseFX pic.twitter.com/P9fMZfrS06

— Steven Canals (@StevenCanals) March 5, 2021