Sir Ian McKellen, l’acteur ouvertement gay de la trilogie du Seigneur des anneaux et Le Hobbit (il interprétait le personnage de Gandalf) a récemment pointé du doigt l’intolérance vis-à-vis des personnes trans de la part des membres de la communauté LGBT+. Il appelle toute les personnes LGBT+ à soutenir les personnes trans et à devenir leurs allié.es.

En plus d’une carrière dans le cinéma, cet acteur britannique de 81 ans a aussi beaucoup joué sur les planches. Il a fait son coming out public en 1988 et est aussi un fervent militant et activiste pour les droits LGBT+. Il a cofondé l’association caritative Stonewall et fait campagne pour l’avancement des droits LGBT+ dans de nombreux pays.

« Le lien entre nous tous est que nous sommes sous le même parapluie queer, nous sommes queer. J’aime assez être queer en fait. […] Les problèmes que les personnes trans ont avec la loi ne sont pas différents de ce qui était le cas pour nous, alors je pense que nous devrions vraiment être des alliés. […] Mon expérience est si différente des nouvelles générations en ce qui concerne le sexe et le fait d’être gay. J’envie ces générations. » a déclaré Sir Ian McKellen

En parlant du mot « queer », Sir Ian McKellen révèle qu’il a toujours du eu mal à le prononcer et l’utiliser et explique que c’est générationnel.

« Ce n’est pas facile pour moi de dire “ queer ” à propos de moi-même parce que pendant si longtemps c’était un mot de haine. Bien sûr, si vous l’utilisez pour vous-même et le possédez, le sens change ! ».