Nicolas Maury, président du jury de la Queer Palm, prix LGBT+ à Cannes

Le comédien Nicolas Maury, révélé par la série Dix pour cent et réalisateur d’un premier film Garçon chiffon, présidera le jury de la Queer Palm 2021, prix LGBT+ décerné pendant le Festival de Cannes (6-17 juillet), ont annoncé mercredi les organisateurs.

Créée en 2010 par le journaliste Franck Finance-Madureira, rédacteur en chef de la revue de cinéma FrenchMania, la Queer Palm, qui fêtera sa dixième édition, est l’équivalent cannois des Teddy Awards décernés pendant la Berlinale.

Le prix récompense un film traitant des thématiques LGBT+, queer ou féministes, parmi toutes les sélections cannoises.

La Queer Palm 2019 a récompensé la Française Céline Sciamma pour son film Portrait de la jeune fille en feu, une histoire d’amour entre deux femmes, une peintre et son modèle, au 18ème siècle, qui a rencontré un grand succès à l’international.

L’édition 2020 a été annulée en même temps que le Festival de Cannes.

« Être président du jury de la Queer Palm cette année, représente pour moi une mission d’une haute importance poétique et politique : nous accueillerons les films comme des fleurs fortes et précieuses en cet étrange jardin qu’est notre aujourd’hui », a confié Nicolas Maury, en lice par ailleurs pour le César du premier film.

À Komitid, Franck Finance Madureira (qui chronique l’actualité culturelle pour le site) explique l’évolution de la Queer Palm : « En 10 ans, la Queer Palm est devenu un rendez-vous incontournable du festival de Cannes soutenu par le gouvernement et le CNC qui met en lumière des films différents qui racontent d’autres histoires. Depuis 2010, nous avons vu une véritable évolution du cinéma queer : une forme de normalisation des personnages LGBT+ mais également un renouveau de l’engagement des cinéastes sur les questions féministes et anti-patriarcales. Mais de nombreux défis sont à venir pour permettre à d’autres voix de s’exprimer. C’est sur ce point que la Queer Palm a envie d’aller plus loin avec pour objectif de créer, dès 2022, un programme d’aide aux jeunes cinéastes LGBT+ ».

Le Festival de Cannes, dont l’édition 2020 avait fait les frais de la crise sanitaire, a été reporté au mois de juillet.

Avec l’AFP