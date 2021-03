Dan Reynolds des Imagine Dragons fait don d’une maison à une association LGBT+

Dan Reynolds, le chanteur du groupe de rock américain Imagine Dragons, a annoncé qu’il va faire don de la maison de son enfance à Las Vegas, estimée à un million de dollars (830 000 euros) à l’association Encircle. D’après NME, la propriété sera convertie en « safe space » pour accueillir des jeunes LGBT+.

Encircle a lancé la campagne « 8 millions de dollars, 8 maisons », afin de construire des centres pour jeunes LGBT+ en Arizona, en Idaho, au Nevada et dans l’Utah. Dan Reynolds et sa femme Aja Volkman seront tous deux coprésidents honoraires de cette campagne d’Encircle. Tim Cook, le PDG d’Apple, ainsi que l’homme d’affaires Ryan Smith vont également faire don d’une propriété à l’association.

« Encircle consiste à rassembler les jeunes LGBTQ+ et leurs familles, en incluant la communauté et en renforçant les liens qui nous unissent », expliquent Dan Reynolds et Aja Volkman. « Faire partie de cette organisation signifie tellement pour nous deux et nous savons que la maison dans laquelle Dan a grandi sera un foyer aimant et solidaire pour chaque jeune LGBTQ+ qui franchit le seuil ».

Dans un post publié sur Instagram jeudi 25 février, Dan Reynolds écrit : « regardez Good Morning America demain pour quelque chose de spécial. Je rejoindrai Tim Cook d’Apple et Ryan Smith, propriétaire d’Utah Jazz ». Sur la photo, il porte un t-shirt à l’effigie de LoveLoud, la fondation et le festival qu’il a créés en 2017 pour aider les jeunes LGBT+.

Les trois hommes ont donc été invités à l’émission Good Morning America pour présenter la campagne d’Encircle.

« J’ai regardé tout au long de ma vie le chemin difficile que les jeunes LGBT+ ont dû parcourir, en particulier ceux qui viennent de foyers religieux », déclare Dan Reynolds. « Maintenant, savoir que, avec la bénédiction de ma mère et de mon père, j’ai pu acheter la maison pour eux et ce sera la première maison Encircle à Las Vegas, c’est puissant pour moi ».

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à ces dirigeants mondiaux de voir la vision du travail profond que nous faisons pour les jeunes et les familles LGBTQ+ dans l’ensemble de nos communautés », écrit Stephenie Larsen, la présidente d’Encircle, dans un communiqué. « Des études ont montré à plusieurs reprises que les jeunes LGBT+ à travers le pays affrontent la dépression et le suicide beaucoup plus que leurs pairs hétérosexuels, et la pandémie a fait que ce sentiment d’isolement que beaucoup ressentent est plus difficile que jamais auparavant ».

« Nous nous efforçons d’offrir à ces enfants un environnement positif et aimant qui renforce le soutien au sein de leur communauté où ils peuvent réaliser leur plein potentiel, et cela fonctionne — nous n’avons pas perdu un seul jeune à cause du suicide ».