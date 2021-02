Melanie C des Spice Girls aurait « souhaité être lesbienne »

Melanie C alias la Sporty Spice du légendaire groupe Spice Girls a récemment révélé qu’elle aurait parfois souhaité être lesbienne puisque que beaucoup de personnes ont supposé qu’elle préférait les femmes.

« C’est tellement drôle, j’ai entendu des lesbiennes me dire : “ Tu es lesbienne ”. Et je me suis dit : Je suis tellement confuse, je ne pense pas que je le suis, mais peut-être que je le suis ? Je n’y pense pas beaucoup. Je travaille beaucoup avec la communauté LGBT+ et je me sens vraiment membre de cette communauté, même si je ne rentre vraiment dans aucun de ses groupes. Mais ça ne me dérange vraiment pas d’être assimilé de lesbienne. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit : j’aimerais être lesbienne ! » a déclaré Melanie C dans Closer Magazine.

Le « Girl power » était au cœur du message transmis par les Spice Girls dans les années 1990 et chacune d’entre elles avaient accentué et crée son propre look. Melanie C était la sportive du groupe avec ses vêtements fitness et son allure un peu moins féminine que les autres. De là à ce que le stéréotype selon lequel les femmes qui sont sportives et qui font du sport sont lesbiennes lui colle à la peau…

« Nous avons commencé à écrire sur le pouvoir des filles parce que nous vivions du sexisme dans l’industrie. Cinq filles, nous voulions être célèbres, nous voulions être des pop stars et assez rapidement on nous a dit que les groupes de filles ne vendaient pas de disques. On nous a dit que nous ne pourrions pas faire la couverture des magazines parce que les filles achètent que des disques de garçons. […] Et nous nous sommes dit : Sérieusement, ne dites pas ça aux Spice Girls… c’était comme un tissu rouge pour un taureau… C’est à ce moment-là que nous avons commencé à parler du girl power et nous savions que nous avions en fait un point très important à prouver, et c’était génial parce que cela nous a donné la rage au ventre ! », se souvient Melanie C.

D’après le média Metro, l’artiste de 47 ans est actuellement en couple avec son partenaire Joe Marshall depuis près de six ans et est mère de sa fille Scarlet, 11 ans, issue d’une précédente relation.

Après sa carrière en groupe avec les Spice Girl, Melanie C s’est lancé dans une carrière solo et a sorti huit albums, dont un dernier album éponyme l’an dernier. Actuellement, aucune autre chanteuse solo n’a eu plus de chansons classées n° 1 que Mel C au Royaume-Uni.