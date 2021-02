Ghana : les forces de sécurité ferment un centre LGBT+ à Accra

Le centre de LGBT+ Rights Ghana, la seule association qui milite pour les droits LGBT+ au Ghana, a été fermé par les forces de l’ordre. L’homosexualité est encore interdite dans ce pays ouest-africain.

« Ce matin, notre centre a été envahi par la Sécurité nationale, à ce jour nous n’avons plus accès à cet espace et notre sécurité est menacée », a écrit sur Twitter le groupe LGBT+ Rights Ghana. « Nous appelons les organisations de défense des droits humains, et nos alliés à condamner ces attaques et les crimes haineux dont nous sommes victimes », a-t-il ajouté.

This morning, our office was raided by National Security. A few days ago, traditional leaders threatened to burn down our office but the police did not help. pic.twitter.com/FM2XVXDnJL

— LGBT+ Rights Ghana (@LGBTRightsGhana) February 24, 2021