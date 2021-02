États-Unis : le ministre de la Justice s'engage à combattre l'épidémie de violence contre les personnes trans

Merrick Garland a été entendu par le Comité judiciaire du Sénat des États-Unis lundi 22 février à l’occasion de sa confirmation en tant que ministre de la Justice de l’administration Biden. Il a déclaré qu’il compte promouvoir les droits civils, car les minorités « sont toujours victimes de discrimination dans le logement, l’éducation, l’emploi et le système de justice pénale ».

Interrogé par le sénateur démocrate Cory Booker sur ce que son ministère de la Justice ferait pour mettre fin aux meurtres d’Américain.e.s trans racisé.e.s, Merrick Garland a répondu que ces actes constituent des « crimes de haine ».

« Il est clair pour moi que ce genre d’activité haineuse doit cesser, et oui, nous devons y consacrer des ressources », explique le futur ministre. « […] C’est le travail du ministère de la Justice d’arrêter cela. »

L’interaction a été saluée sur les réseaux sociaux.

« Merci Cory Booker pour avoir posé des questions sur la discrimination contre les personnes trans, la violence contre les femmes trans de couleur et la nécessité de protéger les enfants trans », écrit The Leadership Conference.

Thank you @CoryBooker for asking about discrimination against trans people, violence against trans women of color, and the need to protect trans kids.

Garland responded : “It’s clear to me that this kind of hateful activity has to stop, and yes, we need to put resources into it.” pic.twitter.com/iTA6AdUgsy

— The Leadership Conference (@civilrightsorg) February 22, 2021