Droits LGBT+ : Joe Biden appelle le Congrès à adopter l'Equality Act

Jeudi 18 février, les députés démocrates David Cicilline et Jeff Merkley ont réintroduit l’Equality Act à la Chambre des représentants des États-Unis. Cette loi a pour but d’amender le Civil Rights Act de 1964, afin d’inclure la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre dans les domaines tels que le logement, l’emploi ou l’enseignement public.

« En 2021, chaque Américain devrait être traité avec dignité et respect. Après tant d’années d’attente pour la pleine égalité LGBTQ, le moment est venu », avait alors tweeté David Cicilline.

In 2021, every American should be treated with dignity and respect. After so many years of waiting for full LGBTQ equality, the time has come. #EqualityAct — David Cicilline (@davidcicilline) February 18, 2021

L’Equality Act fait partie des promesses de campagne de Joe Biden, qui a promis de l’adopter dans ses 100 premiers jours de mandat. Le 19 février, le président a appelé le Congrès à adopter la législation « une fois pour toutes ».

« Je félicite le membre du Congrès David Cicilline et l’ensemble du caucus de l’égalité du Congrès d’avoir présenté l’Equality Act à la Chambre des représentants hier, et j’exhorte le Congrès à adopter rapidement cette législation historique », écrit Joe Biden dans un communiqué. « Chaque personne doit être traitée avec dignité et respect, et ce projet de loi représente une étape cruciale pour faire en sorte que l’Amérique soit à la hauteur de nos valeurs fondamentales d’égalité et de liberté pour tous. »

« La pleine égalité est refusée aux Américains LGBTQ+ et à leurs familles depuis beaucoup trop longtemps. Malgré les progrès extraordinaires réalisés par la communauté LGBTQ+ pour garantir ses droits civils fondamentaux, la discrimination est toujours endémique dans de nombreux domaines de notre société », ajoute-il.

« L’Equality Act prévoit des protections fédérales des droits civils depuis longtemps attendues sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, en verrouillant des garanties essentielles dans nos systèmes de logement, d’éducation, de services publics et de prêt – et codifiant le courage et la résilience du mouvement LGBTQ+ en droit durable ».

« Maintenant, il est temps que le Congrès obtienne ces protections une fois pour toutes en adoptant la loi sur l’égalité — parce que personne ne devrait jamais être victime de discrimination ou vivre dans la peur en raison de qui il est ou de qui il aime », conclut Joe Biden.

L’Equality Act a initialement été adopté par la Chambre des représentants en 2019, à un vote de 236 voix contre 173. Cependant, il n’a jamais été soumis à un vote au Sénat, qui était sous contrôle républicain.

Désormais, les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès et espèrent pouvoir faire passer cette législation historique. Ce sera sans doute le Sénat qui tranchera, puisque les deux partis politiques sont à égalité parfaite dans le nombre de sièges — 50 pour chaque. La Vice-présidente Kamala Harris a le pouvoir d’exprimer son vote, – et de faire pencher la balance – si le projet de loi obtient exactement 50 voix, comme cela a été le cas début février pour l’adoption du plan de secours contre le coronavirus du président Biden.