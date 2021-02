Y a-t-il bien eu un baiser gay dans « Ici tout commence » sur TF1 ?

La nouvelle série phare de TF1 Ici tout commence, diffusée tous les soirs en access prime-time, se déroule dans la grande école de cuisine d’un chef étoilé, Auguste Armand. L’intrigue suis les élèves de l’école qui sont en apprentissage du métier de cuisinier mêlée avec une belle dose de tensions familiales et professionnelles.

Dès le début de sa diffusion, la série a reçu les éloges de la communauté LGBT+ pour l’inclusion d’un personnage non-binaire. C’est une belle évolution pour TF1, qui diffuse la série en access prime-time et une visibilité de plus pour la communauté LGBT+.

TF1 a publié, sur le compte Instagram de la série, une photo d’un baiser entre Eliot et Greg avec pour légende : « Ce soir dans #IciToutCommence : Ça va pécho. Rendez-vous à 18h30 sur TF1 » et les commentaires et pronostics sur le scénario ont fusé sur la toile.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ici Tout Commence (@itc_tf1)

Dans l’épisode d’hier soir, les étudiants de l’Institut Auguste Armand ont dû présenter leur création culinaire qui se devait d’être originale. Eliott, le personnage queer non-binaire interprété par Nicolas Anselmo a reçu les éloges de la cheffe Armand (Elsa Lunghini). Quant à Greg, interprété par Mikaël Mittelstadt, ennemi juré d’Eliott, il s’est fait critiquer par le corps professoral pour son manque d’originalité et de prise de risque.

Vexé par le verdict des chefs et jaloux de la réussite d’Eliott, Greg n’a pas hésité à multiplier les remarques homophobes à l’égard de son ennemi. Mais coup de théâtre, Eliot qui n’a pas perdu son aplomb et bien déterminer à ne pas se laisser impressionner face à son harceleur a embrassé sur la bouche Greg.

Ce baiser ne serait donc pas le début d’une romance entre Eliott et Greg, mais plutôt une réponse à la provocation homophobe dont Eliot a été victime.

Mais TF1 ne nous cacherait-t-elle pas le début d’une histoire d’amour entre ses deux personnages ?