La nouvelle campagne Skyn est très queer !

Voici la nouvelle campagne publicitaire « Pleasure is an Endless Exploration » de la marque de préservatifs SKYN. Réalisée par Matt Lambert avec Rina Yang comme directrice de la photographie et la chanson Head, Shoulders, Knees and Toes de Peaches en fond sonore, la publicité, très inclusive, représente un joli panel queer.

« Dans un monde où nous devons éviter tout contact à l’extérieur, être coincé à l’intérieur nous donne plus que jamais l’occasion d’explorer la touche d’intimité. À une époque où nous ne pouvons pas voyager loin, les possibilités de découvrir par le plaisir sont illimitées – un tout nouveau monde à portée de main », a déclaré la marque SKYN dans un communiqué.

C’est dans un ensemble de visages, d’épaules, de genoux et d’orteils que différents couples hétéros et queers s’entrelacent avec beaucoup de sensualité et de passion. Le slogan « Le plaisir est une exploration sans fin » y est merveilleusement mise en scène. De plus, les couples présentés dans le spot sont de vrais couples de la vraie vie.

« Une grande partie de mon travail au fil des années s’est concentrée sur des représentations authentiques de l’intimité, de l’amour et du sexe queer. C’était tellement excitant de pouvoir amener ces mondes et l’expérience de la réalisation d’innombrables scènes d’intimité et de sexe, dans un espace commercial grand public », a déclaré Matt Lambert dans un communiqué.

Regardez :