La nouvelle saison du spin-off de The Walking Dead inclut une fois de plus des personnages LGBT+ avec une histoire d’amour qui égaye un peu le scénario rempli de zombies. The Walking Dead : World Beyond suit ainsi un groupe de jeunes quelques années après l’apparition des premiers zombies et la pandémie qui a ravagé l’ensemble de la planète.

Parmi les protagonistes, on retrouve les personnages gays Felix et Will qui tentent de vivre leur histoire d’amour malgré les péripéties du scénario. Ces derniers sont interprétés par Jelani Alladin et Nico Tortorella.

Malheureusement, ce couple gay est loin de faire l’unanimité auprès de certains spectateur.rice.s. Depuis sa mise en ligne sur Amazon Prime, la série est, en effet, l’objet de nombreux commentaires homophobes et haineux de la part d’internautes pas très ouverts sur la communauté LGBT+.

Ce qui a notamment mis le feu aux poudres, c’est une interview de Jelani Alladin au podcast Talk Dead to Me où il se félicite de la représentation d’histoires d’amour LGBT+ dans la série.

L’équipe a alors tenu à réagir dans un tweet posté le 26 janvier sur le compte officiel de la série.

« Bonjour. Si les personnages LGBT+ à la télévision (ou ailleurs) vous mettent mal à l’aise ou en colère, veuillez ne plus suivre notre compte. Bien qu’on vous encourage à regarder à l’intérieur de vous-mêmes et à être plus tolérants, sachez qu’il n’y a pas de place dans notre communauté de fans pour toute cette discrimination haineuse ou ce manque d’éducation délibéré. Merci »

La franchise The Walking Dead n’en est pas à son coup d’essai en ce qui concerne l’inclusion LGBT+. La série originale comportait déjà des personnages queer avec les personnages gays Jesus et Aaron et Tara, Magna et Yumiko pour les personnages lesbiens. Dans la déclinaison Fear the Walking Dead, il y avait aussi le personnage gay de Victor Strand qui a été interprété par l’acteur ouvertement homo, Colman Domingo.