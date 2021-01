« Porn Couture » est la dernière collection de vêtements non-genrés signée par le jeune créateur italien Matteo Carlomusto. Originaire de Florence, ce jeune créateur de 27 ans a fondé sa propre maison de couture et sa marque devient de plus en plus connue.

Controverse

Matteo Carlomusto a eu l’opportunité de faire ses débuts avec une collection capsule lors de la Fashion Week Alternative de Berlin en 2017. Son style, sa communication explicite et la controverse provoquée par ses vêtements ont fait mouche, au-delà de Berlin. Le créateur a eu la chance de pouvoir s’exprimer dans différentes publications lifestyle et mode telles que iD, Kaltblut Magazine, Vogue Italie, King Kong, L’officiel et Fucking Young.

Sa marque, qui se caractérise par un fil rouge esthétique qui mêle fétichisme et transformisme, a déjà conquis un très grand nombre de fashonistas queers.

Adaptable à tous les genres, ses looks ne laissent pas indifférents…

Regardez :

