Un an de prison ferme pour l'homicide involontaire du mari de Jean-Luc Romero

Une nuit de mai 2018, Christophe Romero Michel et Tuan N., qui se sont connus via une application de rencontre, décident d’avoir des rapports sexuels sous l’emprise de drogues, une pratique appelée chemsex.

Lorsqu’il arrive au domicile de Tuan, Christophe est déjà alcoolisé selon les éléments de l’enquête, ce que son amant a maintenu ignorer.

Sur proposition de l’accusé, Christophe prend du MDMA et du GBL, un liquide industriel interdit à la vente depuis 2011 qu’il est extrêmement dangereux d’associer à l’alcool. Ce sédatif et dépresseur respiratoire peut entraîner une perte de conscience qui mène potentiellement au coma, voire à la mort.

Devant le tribunal de Créteil (Val-de-Marne) jeudi, l’accusé a déclaré avoir surpris au cours de la soirée Christophe en train d’ingérer du GBL à même la bouteille. « J’ai hurlé, j’ai paniqué, je lui ai dit : “ Ce n’est pas de l’eau ! ” », a sangloté le prévenu, visiblement bouleversé.

Christophe M. s’est ensuite assoupi, une réaction que Tuan a assimilé à un « G-Hole », un malaise créé par l’absorption de GBL dont on se réveille « quelques heures plus tard », selon lui. Mais lorsqu’un autre partenaire contacté sur une application de rencontre cette même nuit arrive au domicile de Tuan, il constate que Christophe Romero Michel est « déjà froid » et appelle immédiatement les pompiers, selon l’instruction.

Tuan N. « n’avait pas conscience de la gravité de la situation », a défendu son conseil Me Pierre-Emmanuel Blard pour expliquer l’inaction de son client. L’expertise toxicologique réalisée post-mortem a conclu que l’association de MDMA, GBL et alcool « a pu être à l’origine d’une intoxication aigüe ».

« Absolument incohérents »

Très ému, le mari veuf de la victime, l’élu parisien Jean-Luc Romero-Michel, a déclaré s’être porté partie civile « pour qu’il n’y ait pas un autre Christophe qui meure ». L’adjoint à la mairie de Paris a estimé « qu’il ne s’agissait pas seulement d’une séance de chemsex qui a mal tourné », s’étonnant des faits « absolument incohérents » qui constituent le dossier.

Celui qui a écrit un livre suite au décès de son compagnon, avec qui il a vécu 11 ans, a fait valoir que Christophe connaissait parfaitement les risques associés au mélange d’alcool et de GBL, notamment pour avoir travaillé au sein d’associations de prévention contre les produits stupéfiants.

Le conseil de la défense avait plaidé la relaxe arguant que c’est « le mélange (d’alcool et de stupéfiants) qui est à l’origine du décès » et que c’est l’alcool « consommé à l’extérieur du domicile » de Tuan N. qui s’est révélé « dangereux avec le GBL ».

Le tribunal a condamné Tuan N. à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour homicide involontaire notamment, la peine ferme s’effectuant sous la forme de bracelet électronique. Tuan N. devra également verser 25 000 euros à la partie civile au titre du préjudice moral.

Le chemsex s’est considérablement développé à la faveur des applications de rencontres et est réputé pour démultiplier le plaisir et augmenter l’endurance. De nombreuses voix s’élèvent contre cette pratique à risques pour mettre en garde contre de potentielles addictions et overdoses, à l’image de l’association de lutte contre le VIH Aides qui en a fait l’une de ses « priorités ».

Tuan N., chef d’entreprise jusque-là sans histoire, a été condamné il y a deux semaines à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour trafic de stupéfiants.

Avec l’AFP