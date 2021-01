États-Unis : Pete Buttigieg en passe d'être confirmé comme ministre des Transports

« Nous devons reconstruire notre économie mieux que jamais et le département des transports peut jouer un rôle central pour y parvenir », a martelé Pete Buttigieg, 39 ans, qui a multiplié les promesses aux sénateur.trice.s de leur rendre visite sur le terrain dans leur État.

Il a aussi insisté sur la volonté de l’administration Biden de veiller à une équité dans l’accès aux transports. Au cours de sa campagne présidentielle, Joe Biden a dévoilé un projet d’investissement sur 10 ans pour construire des écoles, des routes, des ponts, des voies ferrées et des pipelines, et inaugurer une économie basée sur des énergies propres.

L’audition de Pete Buttigieg n’a toutefois pas permis d’avoir plus de détails sur ce projet crucial pour les États-Unis dont de nombreuses infrastructures sont dans un piteux état et posent des problèmes de sécurité.

Le futur ministre, ouvertement gay, a commencé son intervention en présentant son mari Chasten, assis derrière lui. « Je voudrais prendre un moment pour vous présenter mon mari Chasten Buttigieg, qui est ici avec moi aujourd’hui », a déclaré Pete Buttigieg. « Je suis vraiment fier de l’avoir à mes côtés ».

« Je veux aussi profiter de cette occasion pour le remercier de ses nombreux sacrifices et de son soutien pour me permettre d’accéder à la fonction publique ». Pete Buttigieg devient ainsi le premier ministre ouvertement gay d’un gouvernement aux États-Unis.

Transportation Secretary nominee Pete Buttigieg introduces his husband, Chasten, during his opening statement at confirmation hearing : "I want to thank him for his many sacrifices and his support in making it possible for me to pursue public service." https://t.co/nwOs3y6Mqw pic.twitter.com/ZN1qVGy5BN

— ABC News Politics (@ABCPolitics) January 21, 2021