Pete Buttigieg, révélation démocrate, sera le premier ministre ouvertement gay d'un gouvernement aux États-Unis

L’ex-candidat à la Maison Blanche Pete Buttigieg, révélation des primaires démocrates, a été choisi par Joe Biden comme futur ministre des Transports, ce qui en fera le premier membre ouvertement gay d’un cabinet présidentiel américain, ont rapporté mardi des médias américains.

Sa nomination doit encore être annoncée par l’équipe de transition du président élu des Etats-Unis, puis validée par un vote du Sénat.

Après avoir choisi Kamala Harris pour se présenter à ses côtés pour la vice-présidence, c’est le deuxième ancien rival de la primaire que Joe Biden décide d’intégrer dans son équipe.

À 38 ans, l’ancien maire de South Bend, une ville moyenne de l’Etat de l’Indiana, est l’un des seuls ténors politiques à avoir été jusqu’ici choisis par le septuagénaire démocrate Biden pour entrer dans son gouvernement, par ailleurs composé de spécialistes ou technocrates.

C’est aussi l’une des rares personnalités à n’avoir pas été membre de l’équipe de l’ancien président Barack Obama, lorsque Joe Biden était vice-président, de 2009 à 2017.

Si le Sénat entérine ce choix, « Mayor Pete » deviendrait « la première personne ouvertement LGBTQ nommée à une position permanente au sein du cabinet présidentiel », s’est réjouie dans un communiqué l’organisation Victory Institute, qui milite pour que des personnalités issues des minorités sexuelles accèdent à des postes exécutifs.

L’association Human Rights Campaign a aussi salué une décision « historique ». Joe Biden et Kamala Harris « tiennent leur promesse » en « formant un gouvernement à l’image de la diversité » de l’Amérique, a-t-elle estimé.

Let’s celebrate this step toward greater LGBTQ visibility and continue to strive for more representation of our diverse community at all levels of the administration. Congratulations, @PeteButtigieg ! pic.twitter.com/VdZfE5olVU

— Human Rights Campaign (@HRC) December 16, 2020