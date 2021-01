Une performance virtuelle anti-raciste et anti-homophobe pour Louis Vuitton

La maison Louis Vuitton a dévoilé sa nouvelle collection dans le cadre de la Fashion week virtuelle à Paris jeudi 21 janvier. Son directeur artistique, Virgil Abloh, a choisi une performance anti-raciste et anti-homophobe menée par des artistes américain.e.s, pour présenter ses créations.

Tournée entre les montagnes suisses et une location abstraite à Paris, le film est inspiré par Un étranger dans le village, essai de l’écrivain noir et gay américain James Baldwin, qui raconte son expérience dans les années 1950 dans un village suisse parmi les blancs qui découvrent un être différent.

Dans la dichotomie touriste/puriste explorée dans la présentation de Louis Vuitton, c’est le poète et rappeur Saul Williams, en manteau noir aux boutons-avions et muni d’une mallette argenté siglée LV, qui incarne l’étranger.

L’artiste et écrivain Kandis Williams, la danseuse trans Tosh Basco (Boychild) et le rappeur Yasiin Bey (ex-Mos Def) prennent part à la performance où se suivent des séquences de poésie, de danse, de patinage et de défilé.

#LVMenFW21

Mirror, Mirror. @virgilabloh presents his latest #LouisVuitton Men’s Collection as a performance expressed in poetry, dance and music, featuring an all-star cast. See the full film at https://t.co/lFEka4CpYA pic.twitter.com/xloBbl2k1H — Louis Vuitton (@LouisVuitton) January 21, 2021

L’avion, symbole de l’évasion, est le fil rouge de cette collection. Un modèle réduit en balsa avec une instruction sur « comment s’envoler », dans une énorme boîte orange, a été envoyée par la maison en guise d’invitation à ce défilé virtuel.

Le créateur américain Virgil Abloh s’interroge dans cette collection sur comment les stéréotypes et les uniformes liés aux professions et aux modes de vie façonnent la personnalité, s’efforçant de changer ces idées préconçues. « La mode est un outil de la mise en forme de ces identités (…). De façon inconsciente, nous faisons confiance à une silhouette en costume et nous nous méfions en voyant le contour d’un sweatshirt à capuche », écrit-on dans les notes qui accompagnent la collection.

« Un homme d’affaires est-il toujours blanc ? Un basketteur est-il toujours noir ? Sont-ils toujours des hommes hétérosexuels ? », s’interroge-t-il.

Le créateur américain d’origine ghanéenne utilise dans cette collection le kente, textile ghanéen fait de bandes de tissu tissées à la main de soie et de coton, rendu en tartan. « Est-ce que ça rend le kente moins ghanéen et le tartan moins écossais ? La provenance est la réalité, tandis que la propriété est un mythe », assure Virgil Abloh.

Avec l’AFP