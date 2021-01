La visibilité LGBT+ est en déclin à la télévision américaine

D’après l’étude « Where We Are on TV » de Glaad, la visibilité et l’inclusion LGBT+ a baissé par rapport au taux record de l’an dernier. Après une évolution constante de la visibilité LGBT+ ces cinq dernières années, la voilà en déclin d’un point.

Glaad pointe la pandémie de la Covid-19 qui a fortement ralenti les créations et productions télévisées LGBT+. L’étude précise que cela n’est pas une conséquence d’une quelconque discrimination envers la communauté LGBT+ mais plutôt un ralentissement général de toutes les productions télé.

« Le visibilité LGBT+ a diminué en raison de la pandémie COVID-19 qui a arrêté la production de plusieurs films et séries télévisées. Chaque plateforme doit être poussée dans la recherche d’une programmation inclusive et diversifiée. […] Elle doit également garantir que les baisses observées ne deviennent pas monnaie courante. »

Glaad craint que cette croissance régulière de 2014 à 2020 ne s’arrête, laissant la route de l’inclusive en si bon chemin. Le déclin n’est pas seulement observé à la télévision, mais aussi sur les différentes plates-formes de streaming telles que Netflix et Amazon Prime.

Affaire à suivre.