Au Brésil, le père Julio Lancellotti, un prêtre catholique de Sao Paulo a partagé des photos de lui avec des femmes trans et s’est prononcé en faveur de l’inclusion et de l’égalité.

« La lutte contre la discrimination et les préjugés est un combat sans fin. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il faut toujours accepter et ne jamais discriminer » a déclaré sur Instagram le père Julio Lancellotti qui compte plus de 340 000 abonnés.

Le soutien de du père Julio Lancellotti envers la communauté trans brésilienne n’est pas nouveau. Le prêtre est bien connu dans au Brésil comme étant un ardent défenseur de l’égalité. Il s’est prononcé à plusieurs reprises en faveur des droits et de l’égalité de la communauté LGBT+.

Âgé de 72 ans, il a également travaillé sans relâche pour les sans-abris durant toute sa longue carrière. En 2018, il avait fait le buzz sur les réseaux sociaux en partageant une vidéo de lui-même demandant pardon à une femme trans sans-abri pour toutes les horreurs qu’elle avait pu subir de la part de la société brésilienne.

Le père Julio Lancellotti a été salué par ses partisans pour avoir promu l’amour et l’égalité pour la communauté trans et a même été reconnu pour son travail dans le passé par le Comité des droits de l’homme des barreaux brésiliens.