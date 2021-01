Des personnalités LGBT+ appellent à la destitution immédiate de Donald Trump après les émeutes au Capitole

Une foule extrémiste et armée de partisans pro-Trump a pénétré mercredi 6 janvier dans le Capitole américain, alors que les votes du collège électoral étaient comptés par les membres du Congrès. Les assaillants ont pris d’assaut la rotonde et pénétré par effraction dans la salle du Sénat pour jeter des gaz lacrymogènes sur les sénateur.trice.s dans le but d’annuler le résultat des élections américaines.

Depuis, le résultat a été certifié et Joe Biden et Kamala Harris sont respectivement reconnus comme président élu et vice-présidente élue, selon la BBC.

Les extrémistes se sont rendu.e.s au Capitole, muni.e.s d’armes, de drapeaux pro-Trump et confédérés, sur les instructions de Donald Trump. Cinq personnes ont été tuées pendant les émeutes.

Le compte Twitter de Donald Trump a été temporairement suspendu pour « violations répétées et graves ». La plateforme a menacé d’interdire définitivement le président à tweeter s’il ne supprimait pas les tweets, tandis que Facebook a également restreint l’accès de Trump à son compte pendant une période de 24 heures.

Des personnalités politiques LGBT+ appellent à la destitution de Trump

Les émeutes au Capitole ont été condamnées par de nombreuses personnalités LGBT+. Sarah McBride, récemment devenue la première sénatrice d’État trans de l’histoire des États-Unis, a tweeté : « CNN a raison d’utiliser le terme “ rebelles ” et d’appeler cela une “ tentative de coup d’État ”. C’est honteux et est le résultat direct de la rhétorique et des actions de Donald Trump, Ted Cruz et Josh Hawley ».

CNN is right to use the term "insurrectionists" and to call this an "attempted coup." This is shameful and is a direct result of the rhetoric and actions of Donald Trump, Ted Cruz, and Josh Hawley. — Sarah McBride (@SarahEMcBride) January 6, 2021

Le député gay de New York, Mondaire Jones, a déclaré au Medhi Hasan Show que les républicains qui se sont ensuite opposés au processus de certification sont des « co-conspirateurs en sédition » avec Donald Trump. Pour lui, le président républicain est « le principal cheerleader de la violente insurrection » dans le Capitole. « Ce qui s’est passé aujourd’hui n’est jamais censé se produire ».

« Il s’agit d’une certification routinière d’une élection libre et juste. Il n’y a pas eu de fraude électorale, et dans la mesure où il y a eu une suppression d’électeurs, des électeurs noirs dans des endroits comme la Géorgie qui étaient des électeurs démocrates. Et c’est tellement honteux ce qui se passe, c’est pourquoi j’ai appelé à l’expulsion de mes collègues républicains qui ont participé à ces objections. »

Mondaire Jones ajoute qu’il va coparrainer des articles de destitution dans le but de démettre Donald Trump de ses fonctions, pour que l’Amérique envoie « un message très fort » au reste du monde.

Ritchie Torres, un autre député gay de New York, a tweeté : « Donald Trump n’a rien fait pendant que le Capitole était assiégé et que notre démocratie, qu’il avait juré de protéger, était menacée. Trump ne peut pas rester au pouvoir une seconde de plus. Invoquez immédiatement le 25ème amendement ».

.@realDonaldTrump stood by while the Capitol was under siege and our democracy, which he took an oath to protect, was threatened. Trump cannot remain in office for another second. Invoke the 25th Amendment immediately. https://t.co/5tA4G61udt — Rep. Ritchie Torres (@RepRitchie) January 7, 2021

L’ex-candidat à la primaire Pete Buttigieg a également critiqué les extrémistes républicains qui ont pris d’assaut le Capitole. « Les mots ont des conséquences, en particulier les paroles d’un président et de ses alliés. Aujourd’hui, ces conséquences incluent de violents émeutiers attaquant notre Capitole pour renverser le processus démocratique américain. Cela doit prendre fin et la démocratie doit prévaloir », écrit-il sur Twitter.

« Lui et ses partisans sont une menace pour la démocratie »

La National LGBTQ Task Force a appelé à ce que Trump soit « immédiatement démis de ses fonctions » en invoquant le 25ème amendement de la Constitution américaine. « Donald Trump a été, continue d’être et restera une menace pour la démocratie, la Constitution américaine et la vie humaine chaque jour où il reste au pouvoir », a déclaré Rea Carey, directrice exécutive de l’association, dans des propos rapportés par le Washington Blade. « Bien que sa tentative de coup d’État ait échoué, lui et ses partisans sont une menace pour la démocratie et le sera aussi longtemps qu’il sera au pouvoir ».

Mary Trump, la nièce lesbienne du président républicain, a vivement critiqué l’émeute au Capitole et le rôle que son oncle a joué.

« Ne vous y méprenez pas, le soi-disant chef de notre pays, qui a juré de protéger et de défendre la Constitution, a ordonné à une horde de terroristes nationaux suprémacistes blancs d’organiser un coup d’État pour renverser une élection légitimement décidée », écrit-elle sur Twitter. « Il ne les encourage pas seulement, il EST eux. #traitre. »

Make no mistake, the so-called leader of our country, who swore to protect and defend the Constitution, directed a horde of white supremacist domestic terrorists to stage a coup to overturn a legitimately decided election. He isn't just encouraging them, he IS them. #traitor — Mary L Trump (@MaryLTrump) January 6, 2021

Quelques heures après le début de l’assaut au Capitole, Donald Trump a publié une déclaration vidéo sur Twitter, depuis supprimée par le réseau social, dans laquelle il dit à ses supporters : « Nous vous aimons, vous êtes très spéciaux ».

« Mettre de l’huile sur le feu sous prétexte de faire semblant de l’éteindre. Aucune de ses déclarations ne doit être diffusée », répond Mary Trump.

Depuis, le président a condamné les évènements. Mais trop tard pour certain.e.s.