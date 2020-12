La Lituanie pourrait légaliser les unions civiles l'année prochaine grâce à un député gay

Tomas Raskevicius, le seul député ouvertement gay de Lituanie, va présenter un projet de loi pour légaliser les unions civiles l’année prochaine, d’après Reuters.

« Nous allons soumettre le projet de loi à la session de printemps en mars », explique Tomas Raskevicius à l’agence de presse. « Il y a des membres du [parti majoritaire de l’Union nationale] qui ont déjà déclaré qu’ils n’allaient pas voter pour, nous allons donc chercher des voix supplémentaires de l’opposition, mais je pense que ça devrait aller ».

Il précise que l’introduction de cette législation était une condition pour que le parti travailliste minoritaire de Lituanie la coalition au pouvoir. Tomas Raskevicius est membre du Laisvės partija (Parti de la liberté) et plaide — entre autres — pour les droits LGBT+, la décriminalisation des drogues et l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2040.

La Lituanie a dépénalisé les relations homosexuelles en 1993 et les discriminations LGBTphobes sur le lieu de travail ont été interdites en 2003. Cependant, l’État reste majoritairement conservateur et les personnes LGBT+ ne disposent d’aucun droits concernant le mariage et l’adoption.

La Constitution du pays définit le mariage comme « conclu avec le libre consentement mutuel d’un homme et d’une femme ». Tomas Raskevicius précise qu’un amendement constitutionnel pour légaliser le mariage pour tou.te.s pourrait prendre une décennie avant de se réaliser.

La Lituanie dispose également d’une loi dite « sur la protection des mineurs », qui interdit de parler d’homosexualité avec un.e mineur.e. La Cour européenne des droits de l’homme est actuellement en train de la réviser pour l’abroger.

Tomas Raskevicius est le deuxième député ouvertement gay de l’histoire de la Lituanie. Il a marqué les esprits lors de sa campagne électorale, puisqu’il l’a faite en drag. Il est devenu un symbole de la communauté LGBT+ lituanienne. « Cela donne du pouvoir », explique-t-il à Reuters. « Mais maintenant, je ressens aussi une grande responsabilité parce que les gens m’ont donné leur confiance et le mandat de tenir leurs promesses, et je dois vraiment travailler très dur pour y parvenir ».