Star Wars : une série sur le personnage pan Lando Calrissian en préparation

Le 10 décembre dernier, à l’occasion du Disney Investor Day, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a révélé la création de Lando. Le compte officiel de Star Wars sur Twitter a confirmé la nouvelle et mentionne une série sur « Le scélérat préféré de la galaxie, Lando Calrissian ». Justin Simien, le réalisateur de la série Dear White People sur Netflix, est en charge du projet.

The galaxy’s favorite scoundrel, Lando Calrissian, will return in Lando, a brand-new event series for @DisneyPlus. Justin Simien (@JSim07) is in the early stages of developing the project.

— Star Wars (@starwars) December 10, 2020