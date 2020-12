L'actrice britannique Naomi Ackie jouera le rôle de Whitney Houston dans un biopic

Le film avait été annoncé au printemps : I Wanna Dance With Somedoby est un biopic de la chanteuse Whitney Houston, disparue en 2012. Et la bonne nouvelle, c’est que l’actrice qui va interpréter le grand rôle principal a enfin été trouvée.

L’actrice britannique Naomi Ackie interprétera le rôle de la chanteuse américaine dans le prochain long métrage réalisé par Stella Meghie. Naomi Ackie, étoile montante du cinéma, a été récompensée cette année par le prix BAFTA TV pour son rôle dans la série The End of the F *** king World. Elle avait aussi jouer dans la série The Bisexual en 2019.

Le film est scénarisé par Anthony McCarten, auteur du scénario de Bohemian Rhapsody.

« J’ai été émue par sa capacité à capturer la présence scénique d’une icône mondiale tout en apportant l’humanité à sa vie intérieure »

« Nous avons passé la majeure partie de l’année dernière à la recherche exhaustive d’une actrice qui pourrait incarner Whitney Houston. Naomi Ackie nous a impressionnés à chaque étape du processus. J’ai été émue par sa capacité à capturer la présence scénique d’une icône mondiale tout en apportant l’humanité à sa vie intérieure », a déclaré Stella Maghie à The Hollywood Reporter.

Clive Davis, l’un des producteurs du film, se réjouit déjà du choix de l’actrice pour le biopic sur Whitney Houston :

« Les essais à l’écran de Naomi Ackie étaient si puissants qu’ils m’ont fait frissonner. Bien que la voix incomparable de Whitney soit utilisée pour toutes les chansons, l’extraordinaire jeu d’actrice de Naomi Ackie lui permet de capturer magistralement le charme unique de Whitney, le pouvoir de la star et, bien sûr, ses luttes personnelles. Naomi est la vraie affaire et je ne peux pas imaginer un meilleur choix pour ce rôle emblématique. »

Il va falloir vous armer de patience car le film I Wanna Dance With Somebody ne sortira pas avant novembre 2022.