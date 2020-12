Un compte Instagram rend hommage aux personnes mortes du sida

Des milliers de personnes ont partagé des photos et des souvenirs de leurs proches morts du sida sur le compte Instagram AIDS Memorial. La Journée mondiale honore et rend hommage à toutes ses victimes et ce compte se charge de prendre le relais les autres jours de l’année.

Selon le média NBC News, chaque publication du compte AIDS Memorial reprend l’histoire émouvante et déchirante d’une personne malade du sida et morte beaucoup trop tôt. Le sida a provoqué la mort de plus de 32 millions de personnes depuis le début de l’épidémie.

Ce compte Instagram est à l’initiative de Stuart, un Écossais qui préfère rester anonyme pour protéger sa vie privée. Depuis sa création en 2017, plus de 7 000 histoires ont été publiées et le compte regroupe plus de 150 000 abonnés.

Stuart reçoit des témoignages du monde entier afin de les publier sur le compte. La majorité de ses témoignages (75 % à 80 %) proviennent des États-Unis. Stuart a émis l’hypothèse que les Américain.e.s serait « plus ouverts » à partager leurs histoires personnelles. Il reçoit également des contributions provenant d’Angleterre, d’Australie, du Canada et du Brésil.

Ce compte Instagram a aussi pour but de préserver l’histoire de l’épidémie.

« Si les livres d’histoire n’écrivent pas sur nous, comment raconter nos histoires ? Comment partager nos histoires ? Comment la prochaine génération apprendra-t-elle de la génération qui les a précédés ? » a déclaré Ron Sese, une bénévole qui s’occupe aussi du compte Instagram AIDS Memorial

Même si la communauté LGBT+ reste encore une des populations la plus touchée par l’épidémie de VIH/sida, ce compte ne fait aucune distinction entre les sexualités, les identités de genres et les autres différences. Ici seul l’amour et le souvenir a sa place.

De nombreux témoignages émouvants sont à lire sur AIDS Memorial :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par THE AIDS MEMORIAL (@theaidsmemorial)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par THE AIDS MEMORIAL (@theaidsmemorial)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par THE AIDS MEMORIAL (@theaidsmemorial)