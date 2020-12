Pakistan : Nisha Rao, la première avocate trans, veut devenir juge

Nisha Rao s’est enfuie de chez elle à l’âge de 18 ans, sans argent. Elle a trouvé refuge auprès de la communauté trans de Karachi, la capitale économique du Pakistan. Là-bas, on lui a conseillé de mendier ou de devenir travailleuse du sexe pour gagner sa vie.

La jeune femme, aujourd’hui âgée de 28 ans, s’est battue pour sortir de sa condition et a utilisé le peu d’argent qu’elle avait pour financer des cours du soir et pouvoir obtenir son diplôme de droit.

« J’ai rencontré de nombreux problèmes au cours de ma formation en droit », explique-t-elle à Reuters. « Je n’avais pas d’argent pour les manuels de cours ou les frais de scolarité, alors j’ai dû mendier aux feux de signalisation dans les rues pendant la journée et suivre des cours le soir ».

Après dix ans, Nisha Rao a finalement obtenu sa licence de droit auprès de l’Association du Barreau de Karachi. Elle peut exercer en tant qu’avocate et est ainsi devenue la première personne trans à occuper un tel poste au Pakistan.

« Je traite principalement des cas de harcèlement pour les femmes et les personnes transgenres. Jusqu’à présent, j’ai comparu devant le tribunal [avec] plus de 50 personnes », assure-t-elle.

« J’ai représenté plus de 20 [personnes] transgenres et j’ai pu leur permettre d’obtenir gain de cause ».

En dehors des tribunaux, elle travaille avec l’ONG « First Church of Eunuchs » (la première église des eunuques) pour défendre les droits des personnes trans religieuses dans son pays. Avec cette association, elle a créé en novembre 2020 la toute première église chrétienne pour accueillir les personnes trans à Karachi.

« Je suis une enfant musulmane et une musulmane transgenre, mais j’avais une douleur dans mon cœur pour les chrétiens transgenres », explique Nisha Rao à Associated Press.

Auto-détermination

En mai 2018, le Sénat pakistanais a adopté le Transgender Persons (Protection of Rights) Act. Cette loi inscrit l’auto-détermination dans le droit, laissant les individus gérer leur identité, qu’elle soit féminine, masculine ou non-binaire. Les personnes trans peuvent faire modifier leurs papiers d’identité, permis et diplômes en conformité avec leur identité de genre et le texte de loi condamne les discriminations transphobes.

Cependant, les personnes trans continuent d’être discriminées au Pakistan. C’est pourquoi Nisha Rao continue de se battre pour sa communauté.

« Je suis fière d’être devenue la première avocate transgenre du Pakistan », affirme-t-elle à Reuters. « Mon objectif est de devenir la première juge transgenre du Pakistan ».