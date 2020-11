Une nouvelle étude a révélé qu’en Irlande, la majorité des élèves de l’enseignement secondaire pense que les élèves LGBT+ out sont victimes d’intimidation et d’actes LGBTphobes. Cette étude en ligne a été menée l’an dernier, par l’organisation pour les jeunes LGBT+ de 14 à 23 ans, BeLonG To Youth Services.

Les résultats ont été publiés cette semaine pour coïncider avec la semaine irlandaise de sensibilisation LGBT+, qui est la plus grande campagne contre la LGBTphobie du pays. Les chiffres montrent que 52 % des 278 élèves interrogés ont déclaré qu’ils pensent que les élèves LGBT+ seraient victimes d’intimidation dans leur établissement scolaire si elles venaient à faire leur coming out.

Pour The Times, Moninne Griffith, directrice générale de BeLonG To Youth Services a commenté l’étude et parle en particulier de la période très compliquée pour les adolescent.e.s LGBT+ de 12 à 16 ans.

« Faire son coming out est toujours le principal problème pour les jeunes LGBT+. »

« Faire son coming out est toujours le principal problème pour les jeunes LGBT+. Ces quatre années peuvent être une période très stressante, très solitaire et très isolée. C’est aussi le moment où nous constatons sans surprise une augmentation des problèmes de santé mentale, notamment l’anxiété, la dépression, l’automutilation et les idées suicidaires. C’est la peur, la honte, la stigmatisation et le fait de ne pas pouvoir dire à quelqu’un que vous portez ce secret. »

Moninne Griffith appelle toutes les personnes non LGBT+ à exprimer le fait qu’elles soutiennent la communauté LGBT+ dans leurs foyers et publiquement. Cela permettra de réduire l’anxiété des jeunes LGBT+ qui n’ont pas encore fait leur coming out.