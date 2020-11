C’est une grande nouveauté et une grande première pour la nouvelle version du célèbre jeu vidéo Call of Duty : Black Ops – Cold War. L’option de genre non binaire a été ajouté au jeu et les joueur.euse.s pourront également choisir leur propre nom ainsi que leur couleur de peau et leur histoire d’origine.

Pour cette nouvelle version du jeu Call of Duty, les créateurs ont voulu donner plus de liberté et de diversité aux joueur.euse.s et à leur imaginaire.

Réactions négatives

D’après le média LGBT+ GayTimes, le jeu est disponible depuis le 13 novembre et il fallait s’en douter, cette nouvelle ne fait pas l’unanimité chez tout le monde. La franchise de 9,7 milliards de dollars a fait face à de nombreuses réactions négatives qui pointe du doigt cette nouveauté concernant les questions de genre. Il y a même certains gamers LGBT+ qui ont aussi souligné le fait qu’il n’était pas question de parler d’option de genre dans un jeu de guerre historique qui se passe durant la guerre froide…

Malgré l’hostilité habituelle des conservateurs ou de certains utilisateurs dès qu’il s’agit d’évolution ou de nouveauté, cette initiative est apparue très bonne pour l’inclusion et la visibilité LGBT+ qui reste encore très insuffisante dans le monde des jeux vidéos.