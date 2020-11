Trois décennies de visibilité des personnages LGBT+ dans les jeux vidéo (1/3)

Qui aurait imaginé qu’un jour, la conférence E3 de Sony, propriétaire de PlayStation, s’ouvrirait sur un baiser lesbien ? En juin 2018, lors de la présentation de ses nouveaux jeux phares, Sony met en scène Ellie, jeune héroïne du très attendu The Last of Us II, embrassant une autre femme. C’est loin d’être habituel dans l’univers du jeu vidéo. Il aura fallu attendre 32 ans depuis le tout premier personnage LGBT+ pour voir cela. Retour sur trois décennies de représentations LGBT+ avec celles et ceux qui en parlent le mieux, les joueur.se.s.

La suite de cet article est réservée aux abonné•e•s. Pour continuer la lecture : Abonnez-vous à partir de 1€

et accédez à tous les articles OU Vous êtes déjà abonné•e•s ? Identifiez-vous