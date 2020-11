Joe Biden est le premier président élu à mentionner les personnes trans dans son discours de victoire

Samedi 7 novembre, les médias américains ont proclamé Joe Biden comme le nouveau président des États-Unis. Quelques heures plus tard, le démocrate et sa future vice-présidente Kamala Harris ont prononcé leurs discours de victoire à Wilmington, dans le Delaware, ville natale de Joe Biden.

Le président élu a mentionné les personnes trans dans son allocution, une première dans l’histoire des États-Unis. « Je suis fier de la campagne que nous avons construite et menée, je suis fier de la coalition que nous avons constituée, la coalition la plus large et la plus diversifiée de l’histoire […] gay, hétéro, transgenre, latino blanc, asiatique, autochtone », déclare-t-il. Barack Obama avait mentionné la communauté gay lors de son discours en 2008.

« Nous devons rendre la promesse du pays réelle pour tout le monde — peu importe leur race, leur appartenance ethnique, leur foi, leur identité ou leur handicap », affirme Joe Biden. « J’ai dit au début [de la campagne] que je voulais que cette campagne représente l’Amérique et lui ressemble. Je l’ai fait. Maintenant, je veux que cette administration lui ressemble et agisse comme telle ».

L’inclusion des personnes trans dans le discours du président élu a été saluée sur les réseaux sociaux.

Le journaliste Zach Stafford écrit : « Le président élu Joe Biden vient de rendre hommage aux gays et transgenres en les nommant dans son discours de victoire. C’est la première fois qu’un président élu reconnaît la communauté trans dans un discours de victoire. Obama a été le premier à dire « gay » lors du sien en 2008. »

President-elect Joe Biden just acknowledged gay and transgender people by name in his victory speech.

It’s the first time a president-elect has acknowledged the trans community in a victory speech.

Obama was the first to say ‘gay’ during his in 2008.

— Zach Stafford (@ZachStafford) November 8, 2020