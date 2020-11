Tom Harald Hagen, 42 ans, s’est confié dans une interview pour le média norvégien Glåmdalen après avoir arbitré un match où un joueur aurait proféré une insulte homophobe.

D’après le média LGBT+ Pink News, il est l’un des meilleurs arbitres de football du moment et exerce pour la ligue norvégienne depuis 2008. Lors du match du dimanche 25 octobre entre les clubs de football de Kristiansund et de Valereng, le joueur Flamur Kastrati aurait proféré une insulte homophobe contre l’entraîneur adverse Dag-Eilev Fagermo.

Pour lui, c’était le bon moment pour faire son coming out et pointer du doigt l’homophobie qui refait surface ses derniers temps sur les terrains de foot à l’échelle mondiale.

« Je pense que le moment est venu pour faire mon coming out et je pense que seules des choses positives en sortiront. »

« Je pense que le moment est venu pour faire mon coming out et je pense que seules des choses positives en sortiront. […] J’ai progressivement pris confiance en moi et ma vie est très belle. […] Je pense qu’il est important de garantir la sécurité de tous, y compris par le fait que je sois gay. J’ai vécu comme ça toute ma vie, ma vie privée, ma famille et ma famille de footballeurs. Pour moi, cela a toujours été une chose tout à fait naturelle de la vie », a déclaré Tom Harald Hagen

Plus tôt dans le mois, il y avait eu aussi en l’espace de deux semaines, deux matchs de foot qui ont dû être interrompus aux États-Unis à la suite d’insultes homophobes. S’en est trop ! L’arbitre a donc fait son coming out pour contribuer à l’élimination de l’homophobie dans le sport et notamment le football.

En réponse à son coming out, Joyce Cook, responsable de la responsabilité sociale et de l’éducation de la FIFA a déclaré dans un communiqué :

« La FIFA félicite Tom Harald Hagen pour cette décision courageuse. Pour qu’un acteur actif du foot fasse son coming out et les réactions positives que cela a globalement suscitées, un message clair en faveur de la diversité. […] Le football doit être pour tous et l’action courageuse de Tom Harald Hagen est importante pour montrer la voie et faire en sorte que chacun se sente en sécurité et soit la bienvenue dans notre sport. »