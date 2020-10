« Le secret de la force surhumaine », le prochain livre d’Alison Bechdel

The Secret To Superhuman Strength (« Le Secret de la force surhumaine », non traduit en français) est le nouvel album graphique d’Alison Bechdel. Il traitera d’un sujet qu’elle n’a encore jamais abordé. Le Secret de la force surhumaine parlera de la relation qu’il y a entre l’exercice physique et la créativité. Dans un voyage vers l’exploration de l’influence des routines de fitness de l’autrice et de son succès dans le médium, il examinera également le développement de la culture du fitness parallèlement à sa propre carrière.

« Je savais que je voulais écrire un livre sur ma relation de toute une vie avec l’exercice physique. »

« Je savais que je voulais écrire un livre sur ma relation de toute une vie avec l’exercice physique. Mais ce sur quoi je n’arrêtais pas d’écrire, c’était ma relation à ma créativité, en particulier ma lutte pour être plus spontanée dans mon travail. Poursuivre une discipline corporelle comme le yoga ou le vélo est un moyen de fermer votre esprit bavard, ce qui est bien sûr utile pour sa créativité. Mais tout le monde le sait. Ce que j’essaie de faire dans ce livre, c’est d’aller voir exactement comment ces deux volets s’entremêlent au cours de toute ma vie, six décennies jusqu’à présent, et c’est un long et étrange voyage », a déclaré Alison Bechdel au média AV Club.

Alison Bechdel est l’une des autrices les plus importantes de la bande dessinée et du dessin animé modernes. Elle a été récompensée par le prix Harvey Awards lors du New York Comic Con 2019. Son célèbre album Fun Home parue en 2006 avait été classé comme l’un des 10 meilleurs livres de l’année par le Time. Elle a également remporté le Glaad Media Award, le Lambda Literary Award ainsi que deux prix Eisners.

L’album Fun Home a été adapté en comédie musicale en 2013 et le spectacle a remporté de nombreux prix, dont le Tony Award de la meilleure comédie musicale en 2015.

Le livre The Secret To Superhuman Strength sera publié par Houghton Mifflin Harcourt et sera disponible dans les librairies aux États-Unis dès le 4 mai 2021. La sortie en France n’est pas encore annoncée. Encore un peu de patience.