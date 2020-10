Gareth Thomas, l’ancien rugbyman gallois, s’engage dans une campagne contre la sérophobie

Gareth Thomas a révélé sa séropositivité l’année dernière. Une personne malveillante menaçait, en effet, de le outer. Pour faire évoluer les mentalités et lutter contre la sérophobie, il lance aujourd’hui la campagne Tackle HIV en partenariat avec la compagnie pharmaceutique ViiV Healthcare. Il souhaite éduquer le grand public sur les questions liées au VIH et limiter la stigmatisation et la discrimination dont sont encore victimes les personnes séropositives.

Pour donner encore plus de force à la campagne, il a décidé de mettre en avant son propre couple, un couple sérodiscordant à la sexualité complètement épanouie.

« Mon mari est séronégatif et nous avons une vie sexuelle active. Il y a tellement de personnes qui en sont la preuve vivante et pourtant les gens préfèrent croire encore aux mythes d’il y a 20, 30 ans. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le VIH et tenez-vous au courant des dernières actualités », a déclaré Gareth Thomas au média LGBT+ Attitude.

Gareth Thomas rappelle ainsi qu’il est important de s’informer sur le virus et d’arrêter les stigmatisations et les idées reçus sur la transmission du virus. Tout le monde devrait avoir en tête la notion : Indétectable = Intransmissible.

« Si tu es informé, tu sais qu’une personne séropositive sous traitement n’a aucun risque de transmettre le virus. »

Gareth Thomas appelle aussi la communauté LGBT+ à être plus tolérante et bienveillante envers les personnes séropositives et à participer activement à l’information autour du VIH. Nous avons toutes et tous à y gagner !