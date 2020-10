View this post on Instagram

Foram mais de 45 perucas, 40 pares de luvas, 5 araras lotadas de roupas, 20 presilhas, 44 cílios e incontáveis unhas postiças extralongas no set para orquestrar as capas da #VogueOutubro, que têm como segunda cover queen, a multiartista @gloriagroove. "Vim no carro pesquisando as fotos mais icônicas da revista e absorvendo o fato de que agora chegou a minha vez. Estou vivendo um sonho e sigo emocionada com o convite porque posiciona drag queens como ícones de moda", contou ela, entre um retoque e outro na maquiagem autoral. "Fico muito feliz que a gente esteja ocupando espaços como esse, me sinto em casa. Acho que nasci para isso". Em novembro, Gloria estreia como apresentadora do reality show brasileiro “Nasce uma Rainha”, na Netflix. Saiba mais no link da bio e confira o resultado final no app Globo+ e nas bancas à partir do dia 9. (Foto : @hickduarte ; Edição de moda : @pedrosales_1 ; Direção de beleza e cabelo : @henriquem85 ; Nail Artist : @robertamunis ; Direção Executiva : @david_jensen e @pativeneziano, da @wborn_productions. Tratamento de imagem : @bragatel ; Set design @anaarietti) #VogueOutubro #GloriaGrooveNaVogue