« Les Garçons bleus », découvrez le striptease animé de Pablo et sa guitare

Pour ce nouvel épisode, Francisco Bianchi met à nu un guitariste car il aimait l’idée de dessiner un garçon en train de jouer d’un instrument de musique. En plus d’être guitariste, Pablo est aussi technicien du son. Il a ainsi travaillé sur la partie son de l’ensemble des vidéos des Garçons Bleus.

Pour la petite histoire, Francisco Bianchi a croqué 505 dessins de Pablo afin d’animer avec talent son petit striptease. Ce dernier nous parle notamment de son rapport à la séduction et de complexes qu’il a pu développer à trop se comparer aux autres garçons.

« Je crois que ça a commencé un petit peu à changer dans ma tête quand finalement les filles avec qui j’avais eu des histoires ont eu ensuite d’autres histoires avec des garçons qui étaient différents de moi. […]

Je pense que c’est la comparaison, en fait… être constamment à essayer de se comparer aux autres garçons surtout quand on voit d’autres garçons qui sont beaux, que je trouve beaux. Du coup, je les envie un petit peu… Mais c’est comme si du coup j’en oubliais que moi aussi, je pouvais me plaire à moi-même et même plaire aux autres », explique Pablo dans son portrait.

