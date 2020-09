Contre l'âgisme, le coup de gueule de l'actrice bie Sarah Paulson

Âgée de 45 ans, Sarah Paulson, l’actrice fétiche de Ryan Murphy, qui joue actuellement dans la nouvelle série Netflix Ratched, a 32 ans d’écart avec sa compagne Holland Taylor (77 ans). Les deux femmes sont en couple depuis 5 ans et l’annonce de leur relation avait été accueillie à l’époque de façon très positive.

Critiques sur la différence d’âge

Hélas, les critiques sur la différence d’âge de leur couple a vite fait l’objet de moqueries et critiques. Dans une interview pour le Harper’s Bazaar, l’actrice américaine lance un coup de gueule.

« Si quelqu’un dit quelque chose sur une personne que j’aime d’une manière irrespectueuse ou cruelle, cela me met hors de moi », prévient Sarah Paulson en expliquant qu’elle est très protectrice envers les personnes de son entourage.

L’actrice pointe du doigt la façon dont l’opinion publique reste coincée sur cette différence d’âge.

Sarah Paulson explique les nombreuses critiques de son couple par le fait que les gens restent concentrés sur le rapport à la mort et que la plupart des gens partent du principe qu’une personne âgée cesse d’avoir du désir, des sentiments et une vie sexuelle. Elle dénonce une sorte d’âgisme général.

Les couples avec de grandes différences d’âge gênent. En France, l’exemple flagrant est le couple présidentiel des époux Macron.

« Si mes choix de vie devaient être fondés sur ce que l’on attendait de moi de la part de chaque communauté, je me sentirais vraiment enfermée, et je ne veux pas ressentir cela. […] Tout ce que je peux dire, c’est que je suis amoureuse, et cette personne se trouve être Holland Taylor », conclue Sarah Paulson dans son interview.