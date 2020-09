« Ratched » : psychiatrie et romance lesbienne pour la nouvelle série produite par Ryan Murphy sur Netflix

Il faudrait inventer un mot plus fort que prolifique pour décrire Ryan Murphy. Ratched, énième série qu’il produit pour Netflix (et dont il réalise comme de coutume quelques épisodes) crée une fois de plus un univers complètement à part et d’une grande cohérence scénaristique et stylistique.

En se focalisant sur le personnage de Mildred Ratched, infirmière du film de Miloš Forman Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975), ces huit épisodes sont une immersion cruelle et jouissive dans la psychiatrie de la fin des années 40 sur fond de meurtres spectaculaires, de manipulations, de luttes de pouvoir et d’amours lesbiennes. Komitid vous donne trois bonnes raisons de vous plonger dans cet univers intrigant.