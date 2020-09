Le monde d'après ? Tu parles !

Il y a six mois, quand a débuté la grave crise sanitaire due au coronavirus, on nous avait vendu le monde d’après. Pourtant en cette rentrée, les vieux réflexes, les surenchères sur les plateaux des chaînes d’info en continu et sur les réseaux sociaux de l’ancien monde ont encore la vie dure. Sans se faire trop de mal, il est important de rappeler que depuis quelques semaines, on a eu droit à notre lot de propos d’une bassesse abyssale, y compris de la part de membres du gouvernement.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin (toujours visé par une information judiciaire pour viol) a réitéré début septembre ses propos sur l’« ensauvagement » d’une partie de la société, reprenant sans vergogne une réthorique d’extrême droite.

L’ancien président Nicolas Sarkozy, son mentor, paraît-il, est accusé de racisme par la gauche après avoir, sur le plateau de Quotidien, associé les mots « singes » et « nègres ».

Marlène Schiappa, désormais ministre déléguée auprès de Gérald Darmanin, en charge de la Citoyenneté, se moque des écologistes, qu’elle traite de « rabat-joie » (c’est sûr que le réchauffement climatique nous fait mourir… de rire).

Et le président de la République, Emmanuel Macron, d’y aller de son couplet contre le retour de « la lampe à huile et contre une société amish », pour critiquer la demande de moratoire sur la 5G.

Quand les politiques font du populisme leur fond de commerce, nous ne sommes pas dans le monde d’après. En tout cas pas dans celui que nous souhaiterions voir émerger.

Homophobie dans les stades

Pendant ce temps, les matches de foot ont repris, ce qui doit réjouir les fans de ce sport. Tant mieux pour elles et eux. Mais dans le même temps, l’homophobie est revenue dans les stades. Les joueurs s’invectivent et s’envoient des insultes homophobes (Neymar, joueur du PSG traitant Gonzales, joueur de l’OM de « Puto maricon »). Les ultras du PSG ont de leur côté, déployé une banderole homophobe le jour du match PSG-OM. Certes, la ministre des Sports, s’est dite indignée, mais que va-t-il se passer à votre avis ? Pas grand chose. Comment expliquer une telle passivité face à un club détenu par un des pays les plus rétrogrades en matière de droits humains, le Qatar ?

Bonne nouvelle

Heureusement il y a aussi de bonnes nouvelles en cette rentrée. Et si je ne devais en retenir qu’une, ce serait la sortie, le 30 septembre, de l’essai d’Alice Coffin, militante lesbienne et féministe (féministe et lesbienne militante, ça marche aussi !). Celle qui est désormais conseillère de Paris l’a intitulé Le Génie lesbien (chez Grasset) et sa lecture est JU-BI-LA-TOI-RE. On a bien sûr hâte de vous en dire plus.