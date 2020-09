La belle rentrée des podcasts LGBT+

C’est le format multimedia en vogue. Podcasts natifs ou replays d’émissions de radio, l’écoute audio ne cesse de progresser, et génère une production de plus en plus importante, et de qualité. En cette rentrée, Komitid a fait le tour des principaux studios de création français qui réalisent des podcasts natifs, pour découvrir leurs nouveautés. À vos baladeurs !

ARTE Radio

À tout seigneur, tout honneur, commençons ce tour des studios par la pionnière du podcast depuis 2002, comme aime à le rappeler Silvain Gire, son responsable éditorial. ARTE Radio, pour ne pas la nommer, propose tous les mois depuis trois ans « Un podcast à soi ». Ce programme réalisé par Charlotte Bienaimé aborde les questions de genre, de féminismes, d’égalité entre les femmes et les hommes dans un format très particulier, où se mèlent témoignages intimes, éclairages d’expert.e.s et lectures.

« Je peux déjà vous dire que je vais traiter la question des prisons et l’articulation entre féminisme et abolitionnisme (ou pas) carcéral. »

Charlotte repart pour une quatrième saison qui débutera en avril pour cause de congés maternité. Elle s’est confiée à Komitid. « J’ai mille idées et projets pour cette nouvelle saison qui vont s’affiner d’ici mon retour. Je peux déjà vous dire que je vais traiter la question des prisons et l’articulation entre féminisme et abolitionnisme (ou pas) carcéral. Ainsi que les thématiques de la psychanalyse, de l’amour, des femmes migrantes, des femmes et de la tech, des fantasmes, de l’école, de la transmission féministe, du cancer, de d’agriculture… J’aimerais aussi réaliser des émissions à l’étranger. Je compte aussi continuer à aller partout en France et même donner encore plus la parole aux “ inconnu.e.s. ”, tendre le micros à des femmes qui ne se disent pas forcément féministes mais qui, par leurs métiers, leurs vies, leurs quotidiens interrogent les normes de genre. »

Charlotte Bienaimé promet aussi de reprendre les séances d’écoute et a encore d’autres projets dans les cartons, comme des livres et une BD. « Bref, on continue et on revient d’autant plus fort.e.s parce que c’est nécessaire voire vital. »

Écouter « Un podcast à soi » : https://www.arteradio.com/emission/un_podcast_soi

S’il n’y a pas de podcast spécifiquement LGBT+ dans la programmation d’ARTE Radio, certaines productions ne s’interdisent pas d’aborder le thème. C’est le cas de « Bookmakers », de Richard Gaitet, qui tend le micro aux plus grand.e.s écrivain.e.s d’aujourd’hui pour raconter, hors de toute promotion, comment elles et ils créent. L’un des prochains épisodes sera consacré à Tristan Garcia (La Meilleure part des hommes, prix de Flore 2008).

Écouter « Bookmakers » : https://www.arteradio.com/serie/bookmakers

Lio, Brigitte Fontaine ou encore Didier Lestrade figurent quant à elles et lui sur la liste d’invité.e.s de « Transmission », nouveauté de la saison 20-21, une heure mensuelle composée d’archives et d’entretiens avec les acteurs et actrices de la pop culture.

Écouter « Transmission » : https://www.arteradio.com/emission/transmission

Binge Audio

Joël Ronez, dirigeant de Binge Audio, a réaffirmé lors de la conférence de presse de rentrée de son studio sa volonté de continuer à « questionner les genres, races, sexualités et stéréotypes » à travers ses productions. Dans ce domaine, le catalogue de Binge Audio est riche. Il compte plusieurs émissions et vient encore s’étoffer pour la nouvelle année.

Dès le 1er octobre, Camille Regache entame la deuxième saison de son podcast éponyme avec dix nouveaux épisodes hebdomadaires au cours desquels l’auteure continuera à explorer des thèmes qui la touchent en tant que femme lesbienne : les vêtements, le maquillage, comment être un.e bon.ne allié.e avec les femmes trans…

Écouter « Camille » : https://binge.audio/podcast/camille

Toujours chez Binge Audio, Victoire Tuaillon entame la 4ème année de « Les couilles sur la table », des entretiens bi-mensuels au cours desquels elle s’intéresse aux multiples facettes des masculinités avec des spécialistes qualifié.e.s (médecin, sociologue, philosophe…). Ce programme se décline aussi en livre, qui fera l’objet d’une édition en coffret collector disponible à partir du 28 octobre chez les libraires.

Écouter LCST : https://binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table

Hyperactive, Victoire Tuaillon se lance aussi dans un nouveau podcast intitulé « Le Cœur sur la table », qui s’intéressera aux relations que nous entretenons. Victoire se demandera « comment faire pour avoir des relations riches et heureuses avec les autres » et tentera de répondre avec un contenu richge et varié, composé non seulement d’entretiens, mais aussi de lectures, d’extraits de films…

Nouvelles Écoutes

Après avoir donné un coup de frais à son identité graphique, le studio Nouvelles Écoutes attaque sa cinquième année d’existence avec entrain. « Nous allons mettre le paquet sur nos programmes phares », promettent Lauren Bastide et Julien Neuville, les co-fontadeurices.

La dynamique équipe de « Quoi de Meuf » fait son retour dès le 12 septembre sur un rythme bi-hebdomadaire : chaque mardi Clémentine Gallot, Kaoutar Harchi, Anne-Laure Pineau, Pauline Verduzier ou Kiyémis prendront le micro avec spontanéité et liberté sur un sujet de leur choix lié à l’actualité (mais pas que) sous des formats différents : poème, reportage, billet d’humeur… dans un format court de 3 à 5 minutes.

Et il y aura toujours l’épisode « classique » qui sort le dimanche. « Bolossée par l’actualité, masquée et ensauvagée comme jamais » la team annonce qu’elle reprend du service pour pourfendre « la grossophobie, la transphobie, le racisme en embuscade, le sexisme bienveillant, les violences sexuelles, le slut shaming dans la rue, le validisme ou encore le formatage des esprits » et donner la parole « à la sororité dissidente, à la culture Queer et à des contre modèles inclusifs ».

Écouter « Quoi de meuf ? » :

De son côté, Lauren Baside annonce que la saison 5 de « La Poudre » s’ouvrira plus aux questions de genre et notamment à la transidentité. Elle promet des éclairages théoriques et militants avec des interviews de chercheuses en études de genre, d’activistes et d’autrices qui pensent la révolution féministe en cours. Grande nouvelle pour les parisiens, une partie des épisodes sera enregistrée en public une fois par mois au Carreau du Temple.

Écouter « La Poudre » :

Reste toutefois une petite déception. Cette année, le très intimiste podcast de témoignages « Quouïr » réalisé par Rozenn Le Carboulec, fait une pause. « Rozenn a plein d’idées et d’envies mais « Quouir » est une série longue à produire, alors la saison 3 sortira plutôt en 2021 », a promis Julien Neuville. Les deux premières saisons restent heureusement disponibles.

Écouter ou réécouter « Quouïr » :

Slate

En plus de ses articles magazine et grands formats, le site slate.fr propose une série de podcasts, dont « Mansplaining » qui s’intéresse aux masculinités, et donc forcément, aux questions de genre. Toutes les deux semaines Thomas Messias – qui se définit lui-même comme un trentenaire, blanc, hétéro, cisgenre,marié et père – s’empare d’un thème ou d’une notion qu’il explore en s’appuyant sur des films, des livres, des séries… ce qui donne beaucoup de richesse à chacun de ses épisodes. Au cours de cette nouvelle saison, Thomas Messias promet qu’il y aura dans le désordre « les hommes battus, les hommes et les seins des femmes, les drag queens, les incels, les ados qui deviennent pères, l’homophobie dans le football, le traitement des hommes noirs dans le cinéma français… »

Écouter Mansplaining : http://www.slate.fr/podcasts/#mansplaining

Concluons ce panorama des podcasts de la rentrée par un rappel : Komitid, par la voix de son rédacteur en chef, intervient régulièrement dans l’émission « Pas son genre » présentée tous les vendredis soir à 20h par Giulia Foïs sur France Inter. Il est possible de ré-écouter le programme et les autres chroniques régulières de Giulia consacrées aux question de genre en baladodiffusion.