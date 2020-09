Dictionary.com a fait une grande mise à jour des termes LGBT+

D’après le média LGBT+ Pride, l’une des plus grosses modifications concernant les termes LGBT+ est l’utilisation du mot homosexuel devenant un peu désuet.

Grace aux recommandations de Glaad et à des directives de l’APA, Dictionary.com a remplacé les références à l’homosexualité par l’orientation sexuelle. Désormais le mot homosexuel est défini par une orientation sexuelle gay ou lesbienne.

Dictionary.com a ajouté une longue liste de mots LGBT+ comme asexué, biromantique, genre inclusif, diversité de genre, trans… et on mit à jour un grand nombre de définitions jugées un peu dépassées par le temps.

Ainsi, la définition de bisexuel.le a été mise à jour par « …se rapporter à une attirance romantique ou sexuelle à la fois pour des hommes et des femmes, ou à des personnes de diverses identités de genre » alors qu’avant la définition expliquait : « …une personne qui est attirée de manière romantique, émotionnelle ou sexuelle par un homme et une femme. » La nouvelle définition englobe davantage l’asexualité et les autres identités de genre.

Le mot pride entre aussi dans le dictionnaire en faisant référence à la : « reconnaissance de l’identité LGBT+, à l’affirmation de l’égalité des droits et à la célébration de la visibilité, de la dignité et de la diversité dans la communauté LGBT+, des événements ou des organisations qui célèbrent la communauté LGBT+ et ses membres. »