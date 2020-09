Argentine : 1% des emplois du secteur public réservé aux personnes trans

Le président argentin Alberto Fernández a officiellement décidé qu’au moins 1 % des emplois du secteur public seront désormais réservés aux personnes trans en recherche d’un emploi.

Dans ce nouveau décret, signé vendredi 4 septembre, le président a chiffré un quota de travail pour les personnes trans afin de les protéger du chômage qui n’a fait qu’augmenter avec la crise sanitaire liée au coronavirus.

« Toute personne transgenre a droit à un travail décent et productif dans des conditions de travail juste et satisfaisant et avec une protection contre le chômage, sans discrimination fondée sur l’identité ou l’expression de genre », stipule le decret.

Les futurs employé.e.s ne devront pas nécessairement mettre à jour leur identité de genre sur leur pièce d’identité pour correspondre à ces critères. Un registre national a été mis en place pour celles et ceux désirant travailler notamment au ministère de la Femme, du Genre et de la Diversité. Le ministère est d’ailleurs chargé de suivre le quota des postes gouvernementaux réellement occupés par des personnes trans.

Depuis 2012, en Argentine, une loi permet aux personnes trans de modifier leur genre et leur nom sur les papiers d’identité officiels sans l’approbation d’un médecin.