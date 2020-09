De nouveaux rôles trans et non binaires dans « Star Trek : Discovery »

D’après le média LGBT+ Out, c’est une première depuis les débuts de Star Trek en 1966 ! Des personnages trans et non-binaires intègrent le casting. Déjà avant-gardiste à l’époque de sa création, la série télévisée s’était montrée révolutionnaire en incluant aussi des personnages noirs et asiatiques.

Plus de cinquante ans plus tard, la franchise Star Trek commence son inclusion LGBT+ en présentant le premier personnage ouvertement gay. Il s’agissait du lieutenant Stamets joué par Anthony Rapp et du premier baiser gay de la franchise lorsque le lieutenant Stamets a embrassé le Dr Hugh Culber joué par Wilson Cruz en 2017. En 2020, la série va inclure pour la première fois des personnages trans et non binaires dans son scénario.

Afin de créer ces deux nouveaux personnages, la production a travaillé en collaboration avec l’association Glaad. Adira, le nouveau personnage non-binaire sera interprété par Blu del Barrio (qui s’identifie également comme non binaire) et Gray, un nouveau personnage d’homme trans sera interprété par Ian Alexander (un acteur trans).

Michelle Paradise, productrice exécutive de la série, a déclaré dans un communiqué :

« Star Trek s’est toujours donné pour mission d’apporter de la visibilité aux communautés sous-représentées car nous sommes convaincus de la nécessité de montrer aux gens qu’un avenir sans divisions fondées sur la race, le sexe, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle est tout à fait à notre portée. »

La troisième saison sera diffusée à partir du 15 octobre sur CBS All Access aux États-Unis, puis en France sur Netflix.